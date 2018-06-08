Власти Гватемалы официально попросили международную помощь после извержения вулкана

Внешнеполитическое ведомство Гватемалы вечером 7 июня обнародовало сообщение о том, что страна официально просит помощь в устранении последствий извержения вулкана Фуэго у международного сообщества.

Соединенные Штаты уже направили Гватемале финансовую помощь и воздушное судно для перевозки пострадавших.

Ранее СМИ передали, что число жертв извержения возросло до 109 человек. Еще 192 человека пропали без вести.

Пепел и лава покрыли населенные пункты, находящиеся возле вулкана.

В свою очередь японские специалисты утверждают, что 11 июня утром тайфун «Маликси» может достигнуть юго-восточного побережья Японии. Ему присвоили пятый порядковый номер.