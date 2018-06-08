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4:58   8 Июня 2018
Весь мир
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Власти Гватемалы официально попросили международную помощь после извержения вулкана

Власти Гватемалы официально попросили международную помощь после извержения вулкана

Внешнеполитическое ведомство Гватемалы вечером 7 июня обнародовало сообщение о том, что страна официально просит помощь в устранении последствий извержения вулкана Фуэго у международного сообщества.

Соединенные Штаты уже направили Гватемале финансовую помощь и воздушное судно для перевозки пострадавших. 

Ранее СМИ передали, что число жертв извержения возросло до 109 человек. Еще 192 человека пропали без вести.

Пепел и лава покрыли населенные пункты, находящиеся возле вулкана.

В свою очередь японские специалисты утверждают, что 11 июня утром тайфун «Маликси» может достигнуть юго-восточного побережья Японии.  Ему присвоили пятый порядковый номер.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #япония #общество #тайфун #извержение #вулкан #гватемала #фуэго #маликси #международное сообщество
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