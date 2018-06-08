Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Кабмин 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы

Кабмин 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Африка может использовать опыт России при строительстве инфраструктуры — эксперт

Африка может использовать опыт России при строительстве инфраструктуры — эксперт

 Авиалайнер Virgin Australia совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки — СМИ

Авиалайнер Virgin Australia совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки — СМИ
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Кабмин 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы

Кабмин 14 июня утвердит концепцию пенсионной реформы
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Африка может использовать опыт России при строительстве инфраструктуры — эксперт

Африка может использовать опыт России при строительстве инфраструктуры — эксперт

 Авиалайнер Virgin Australia совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки — СМИ

Авиалайнер Virgin Australia совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки — СМИ
4:33   8 Июня 2018
Весь мир
51

Трамп пригрозил ЕС и Канаде очередными импортными ограничениями

Трамп пригрозил ЕС и Канаде очередными импортными ограничениями

Американский лидер Дональд Трамп 7 июня пригрозил Канаде и странам Евросоюза усилением ограничений на импорт, если те не пойдут навстречу Соединенным Штатам. 

В публикации в соцсети Twitter он возмутился, потому что Европейский союз и Канада не обнародовали информацию о том, что они много лет использовали повышенные пошлины и торговые барьеры против Соединенных Штатов. Он уверен, что эти страны нечестно ведут себя с американской стороной.

Канаде Трамп напомнил пошлины в 300 процентов на американскую молочную продукцию.

С первого июньского дня для стран Евросоюза, Мексики и Канады стали действовать повышенные американские пошлины на алюминий и сталь.  

6 июня ЕС объявил о введении ответных мер против Америки в начале июля этого года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #сша #экономика #трамп #канада #импорт #весь мир #пошлины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
14:49   7 Июня 2018
162
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

13:45   7 Июня 2018
415
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

8:41   7 Июня 2018
1289
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

6:40   7 Июня 2018
2340
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин