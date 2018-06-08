Трамп пригрозил ЕС и Канаде очередными импортными ограничениями

Американский лидер Дональд Трамп 7 июня пригрозил Канаде и странам Евросоюза усилением ограничений на импорт, если те не пойдут навстречу Соединенным Штатам.

В публикации в соцсети Twitter он возмутился, потому что Европейский союз и Канада не обнародовали информацию о том, что они много лет использовали повышенные пошлины и торговые барьеры против Соединенных Штатов. Он уверен, что эти страны нечестно ведут себя с американской стороной.

Канаде Трамп напомнил пошлины в 300 процентов на американскую молочную продукцию.

С первого июньского дня для стран Евросоюза, Мексики и Канады стали действовать повышенные американские пошлины на алюминий и сталь.

6 июня ЕС объявил о введении ответных мер против Америки в начале июля этого года.