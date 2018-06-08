Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Представители пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области сообщили, что местные пограничники возвращаются на остров после российско-японских учений.

Согласно плану учений, необходимо было задержать условных контрабандистов. В его реализации участвовали пограничный сторожевой корабль «Коралл» (Сахалин), а также четыре патрульных судна, патрульный катер и авиация японского Управления безопасности на море. Такую информацию передает РИА «Новости».

По словам руководителя ПУ ФСБ России по Сахалинской области генерала-лейтенанта Сергея Кудряшова и главы Штаба Первого района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи, ведомства непрерывно развивают сотрудничество.

Весной российский министр транспорта Максим Соколов обсудил с японским коллегой создание транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо. Позднее премьер Японии Синдзо Абэ на экономическом форуме в Петербурге сообщил, что в рамках сотрудничества у России и Японии есть около 130 проектов.