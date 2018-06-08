Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

 Тайфун «Маликси» надвигается на Японию

Тайфун «Маликси» надвигается на Японию
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

 Тайфун «Маликси» надвигается на Японию

Тайфун «Маликси» надвигается на Японию
7:07   8 Июня 2018
Весь мир
41

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Представители пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области сообщили, что местные пограничники возвращаются на остров после российско-японских учений.

Согласно плану учений, необходимо было задержать условных контрабандистов. В его реализации участвовали пограничный сторожевой корабль «Коралл» (Сахалин), а также четыре патрульных судна, патрульный катер и авиация японского Управления безопасности на море. Такую информацию передает РИА «Новости».

По словам руководителя ПУ ФСБ России по Сахалинской области генерала-лейтенанта Сергея Кудряшова и главы Штаба Первого района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи, ведомства непрерывно развивают сотрудничество. 

Весной российский министр транспорта Максим Соколов обсудил с японским коллегой создание транспортного перехода с Сахалина на Хоккайдо. Позднее премьер Японии Синдзо Абэ на экономическом форуме в Петербурге сообщил, что в рамках сотрудничества у России и Японии есть около 130 проектов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #фсб #учения #япония #политика #сахалин #синдзо абэ #хоккайдо #пограничники #коралл #убм #транспортный переход
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
157
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
391
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1274
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2307
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин