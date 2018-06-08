Тайфун «Маликси» надвигается на Японию

Главное японское метеорологическое управление сообщило, что в Тихом океане в районе Филиппин возник тайфун под названием Маликси. Он направляется в сторону Японского архипелага.

В сообщении сказано, что давление в центре — 994 гектопаскалей, а скорость ветра — 30 метров в секунду.

11 июня утром он может уже достигнуть юго-восточного японского побережья. Местных жителей предупредили, что необходимо отслеживать информацию о его продвижении, которую сообщают специалисты.

В Японии тайфуну присвоили пятый порядковый номер.

Накануне сообщили о другом стихийном бедствии и его последствиях. СМИ передают, что количество жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 109 человек. Соединенные Штаты Америки направили Гватемале финансовую помощь и самолет для перевозки пострадавших.