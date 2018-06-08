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6:33   8 Июня 2018
Весь мир
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Первый раунд переговоров по торговле США и Японии состоится в июле

Первый раунд переговоров по торговле США и Японии состоится в июле

В японском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Америка и Япония организуют первый раунд переговоров по внешней торговле в июле.

Переговоры «для взаимовыгодной, свободной и справедливой торговли» пройдут между японским министром по финансово-экономической политике Тосимицу Мотэги и американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Такую информацию передает РИА «Новости».

7 июня завершилась встреча американского лидера Дональда Трампа и японского премьера Синдзо Абэ. Ее основной темой стал саммит США-КНДР, запланированный на 12 июня. Однако они обсудили и ряд других актуальных вопросов. Как раз после этого, Трамп заявил, что работает над новым соглашением в торговой области с Японией. Тогда же он призвал японские компании открывать заводы и фабрики в Соединенных Штатах.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #переговоры #япония #трамп #весь мир #соглашение #торговля #синдзо абэ
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