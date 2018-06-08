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6:10   8 Июня 2018
Весь мир
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США приветствует соглашение Аргентины с МВФ на предоставление кредита

США приветствует соглашение Аргентины с МВФ на предоставление кредита

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что Америка приветствуют договоренность Аргентины с Международным валютным фондом о кредите на 50 миллиардов долларов (срок — три года).

Он сказал, что в том числе и меры по укреплению роста, а также защиты уязвимых слоев населения в Аргентине обеспечат твердую поддержку международного сообщества. Америка также приветствует аргентинские реформы в экономической области.

7 июня Аргентина достигла договоренности с МВФ. На просьбу о кредите натолкнуло ухудшение внешнеэкономических условий, рост ставок и стоимости нефти, а также другие негативные факторы.

В прошлом месяце министры иностранных дел РФ и Аргентины Сергей Лавров и Хорхе Фори провели телефонный разговор. Они обсуждали подготовку к запланированному на 30 ноября – 1 декабря саммиту «Большой 20».

 

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Автор: Анастасия Аои
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