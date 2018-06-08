Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

 Тайфун «Маликси» надвигается на Японию

Тайфун «Маликси» надвигается на Японию
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

Пограничное управление ФСБ РФ сообщило о завершении российско-японских учений на Сахалине

 Тайфун «Маликси» надвигается на Японию

Тайфун «Маликси» надвигается на Японию
5:51   8 Июня 2018
Весь мир
60

Трамп напомнил Трюдо о повышенных канадских пошлинах на молочную продукцию из США

Трамп напомнил Трюдо о повышенных канадских пошлинах на молочную продукцию из США

Американский лидер Дональд Трамп в одной из публикаций в социальной сети Twitter напомнил премьеру Канады Джастину Трюдо о пошлинах до трех сотен процентов, взимаемых канадской стороной с молочной продукции из Соединенных Штатов.

Он заявил, что Трюдо возмущается, затрагивая тему былых отношений между Соединенными Штатами и Канадой, но не обращает внимание на несправедливое отношение к американской стороне. В качестве примера Трамп напомнил о пошлинах на молоко и продукцию, сделанную из него.

Накануне канадский премьер заявил, что не изменит позицию в торговом споре с Америкой по поводу пошлин на ввоз металлов и продолжит защищать рабочих и предприятия. 

Напомним, что с 1 июня для стран ЕС, Канады и Мексики начали действовать повышенные американские пошлины на металлы. Для России и других государств они вступили в силу ранее.  

Несколько дней назад Евросоюз объявил о введении ответных мер против Америки в начале июля. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #экономика #трамп #канада #металл #весь мир #пошлины #трюдо #молочная продукция
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
157
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
391
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1274
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2307
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин