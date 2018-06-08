Трамп напомнил Трюдо о повышенных канадских пошлинах на молочную продукцию из США

Американский лидер Дональд Трамп в одной из публикаций в социальной сети Twitter напомнил премьеру Канады Джастину Трюдо о пошлинах до трех сотен процентов, взимаемых канадской стороной с молочной продукции из Соединенных Штатов.

Он заявил, что Трюдо возмущается, затрагивая тему былых отношений между Соединенными Штатами и Канадой, но не обращает внимание на несправедливое отношение к американской стороне. В качестве примера Трамп напомнил о пошлинах на молоко и продукцию, сделанную из него.

Накануне канадский премьер заявил, что не изменит позицию в торговом споре с Америкой по поводу пошлин на ввоз металлов и продолжит защищать рабочих и предприятия.

Напомним, что с 1 июня для стран ЕС, Канады и Мексики начали действовать повышенные американские пошлины на металлы. Для России и других государств они вступили в силу ранее.

Несколько дней назад Евросоюз объявил о введении ответных мер против Америки в начале июля.