Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп утром 9 июня покинет саммит G7, проходящий 8-9 июня в городе Ла Мальбе (Канада), и сразу направится в Сингапур.

Это произойдет в половину одиннадцатого утра по местному времени (17:30 по Москве). По ее словам, на последующих встречах Вашингтон представит замдиректора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт.

7 июня американский президент раскритиковал коллегу из Франции Эммануэля Макрона и канадского премьера Джастина Трюдо за преграды в торговой области, которые по его мнению они создают.

В Сингапуре Трамп будет ожидать предстоящую во вторник встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, добавила Сандерс.

Напомним, именно там 12 июня, во вторник, в девять утра по местному времени (четыре утра по Москве) должен состояться первый в истории американо-северокорейский саммит. Лидеры двух государств обсудят, в частности, перспективы денуклеаризации.