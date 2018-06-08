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Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

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Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур
5:27   8 Июня 2018
Весь мир
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Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

Press Association сообщает, что британский премьер на саммите G7 проведет официальные встречи со всеми лидерами государств так называемой семерки, кроме американского президента Дональда Трампа.

Однако в публикации говорится, что неофициальные переговоры с ним все-таки состоятся.

По данным издания, Мэй хочет использовать саммит, чтобы постараться не допустить войну в торговой сфере между государствами, участвующими в мероприятии. Накануне она призвала страны Евросоюза к пропорциональному ответу на введенные повышенные американские пошлины на металлы.

Из-за расширившегося перечня разногласий между американским президентом и лидерами других шести стран, некоторые эксперты предполагают, что государствам и вовсе не удастся подготовить итоговое коммюнике.

Накануне стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон 8 июня перед саммитом встретится с Мэй, а также главой правительства Италии Джузеппе Конте и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передают СМИ, на встрече будут присутствуют председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск.

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Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #великобритания #сша #политика #трамп #саммит #мэй #весь мир #пошлины #макрон #g7
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