Press Association сообщает, что британский премьер на саммите G7 проведет официальные встречи со всеми лидерами государств так называемой семерки, кроме американского президента Дональда Трампа.

Однако в публикации говорится, что неофициальные переговоры с ним все-таки состоятся.

По данным издания, Мэй хочет использовать саммит, чтобы постараться не допустить войну в торговой сфере между государствами, участвующими в мероприятии. Накануне она призвала страны Евросоюза к пропорциональному ответу на введенные повышенные американские пошлины на металлы.

Из-за расширившегося перечня разногласий между американским президентом и лидерами других шести стран, некоторые эксперты предполагают, что государствам и вовсе не удастся подготовить итоговое коммюнике.

Накануне стало известно, что французский президент Эмманюэль Макрон 8 июня перед саммитом встретится с Мэй, а также главой правительства Италии Джузеппе Конте и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как передают СМИ, на встрече будут присутствуют председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск.