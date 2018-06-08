КНР и Япония запустили механизм предотвращения инцидентов в воздухе и на море

Китай и Япония 8 июня запустили механизм предотвращения инцидентов в воздушном пространстве и на море, следуя ранее достигнутой договоренности.

Теперь если произойдет сближение кораблей или летательных аппаратов Китая и Японии, особенно в приграничных районах, государства смогут напрямую связаться и избежать возможного инцидента.

Тем не менее по данным канала HNK, линия экстренной связи, являющаяся одним из имеющихся пунктов, еще не функционирует и государства продолжают согласование по этой теме.

Канал прямой связи нужен для урегулирования ситуации в Восточно-Китайском море. Именно там располагаются острова Сенкаку или же Дяоюйдао. По поводу них японская и китайская стороны все еще спорят. Около шести лет назад власти Японии национализировали эти территории, принадлежавшие частным владельцам-японцам. После этого конфликт обострился и теперь судна китайской морской полиции постоянно появляются в районе их расположения, там же дежурит береговая охрана Японии.

Накануне Япония выразила готовность проконтролировать разоружение Северной Кореи. Ее правительство надеется, что саммит Америка-КНДР должен приведет к денуклеаризации в последней.