Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

 Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур

Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами G7, кроме Трампа — СМИ

 Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур

Трамп покинет саммит G7 утром 9 июня и сразу направится в Сингапур
4:44   8 Июня 2018
Весь мир
58

КНР и Япония запустили механизм предотвращения инцидентов в воздухе и на море

КНР и Япония запустили механизм предотвращения инцидентов в воздухе и на море

Китай и Япония 8 июня запустили механизм предотвращения инцидентов в воздушном пространстве и на море, следуя ранее достигнутой договоренности.

Теперь если произойдет сближение кораблей или летательных аппаратов Китая и Японии, особенно в приграничных районах, государства смогут напрямую связаться и избежать возможного инцидента.

Тем не менее по данным канала HNK, линия экстренной связи, являющаяся одним из имеющихся пунктов, еще не функционирует и государства продолжают согласование по этой теме.

Канал прямой связи нужен для урегулирования ситуации в Восточно-Китайском море. Именно там располагаются острова Сенкаку или же Дяоюйдао. По поводу них японская и китайская стороны все еще спорят. Около шести лет назад власти Японии национализировали эти территории, принадлежавшие частным владельцам-японцам. После этого конфликт обострился и теперь судна китайской морской полиции постоянно появляются в районе их расположения, там же дежурит береговая охрана Японии.

Накануне Япония выразила готовность проконтролировать разоружение Северной Кореи. Ее правительство надеется, что саммит Америка-КНДР должен приведет к денуклеаризации в последней.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#происшествия #безопасность #япония #политика #китай #весь мир #механизм #остров #предотвращение инцидентов #сенкаку #линия связи
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
147
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
387
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1265
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2285
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин