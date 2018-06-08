МВФ предоставит Аргентине кредит на 50 миллиардов долларов

Согласно пресс-релизу Международного валютного фонда, 7 июня с аргентинским правительством договорились о выделении государству кредита на 50 миллиардов долларов, срок — три года.

Аргентинский президент Маурисио Макри уже говорил, что власти обратились к фонду с просьбой о кредите. Причиной послужили, в том числе, и ухудшение внешнеэкономических условий, а также рост ставок и стоимости нефти.

Местный министр экономики Николас Духовне на пресс-конференции в столице Аргентины сообщил, что условия предоставления кредита предполагают, что в следующем году инфляция в государстве составит 17 процентов, в 2020 году — 13 процентов, а в 2021 году — девять процентов.

В прошлом месяце стало известно, что аргентинские власти одобрили покупку пяти подержанных улучшенных сверхзвуковых палубных штурмовиков Super Etendard у Франции. Стоимость контракта — составляет 12,55 миллиона евро.