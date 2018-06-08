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4:25   8 Июня 2018
Весь мир
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МВФ предоставит Аргентине кредит на 50 миллиардов долларов

МВФ предоставит Аргентине кредит на 50 миллиардов долларов

Согласно пресс-релизу Международного валютного фонда, 7 июня с аргентинским правительством договорились о выделении государству кредита на 50 миллиардов долларов, срок — три года.

Аргентинский президент Маурисио Макри уже говорил, что власти обратились к фонду с просьбой о кредите. Причиной послужили, в том числе, и ухудшение внешнеэкономических условий, а также рост ставок и стоимости нефти.

Местный министр экономики Николас Духовне на пресс-конференции в столице Аргентины сообщил, что условия предоставления кредита предполагают, что в следующем году инфляция в государстве составит 17 процентов, в 2020 году — 13 процентов, а в 2021 году — девять процентов.

В прошлом месяце стало известно, что аргентинские власти одобрили покупку пяти подержанных улучшенных сверхзвуковых палубных штурмовиков Super Etendard у Франции. Стоимость контракта — составляет 12,55 миллиона евро.  

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Автор: Анастасия Аои
#экономика #политика #кредит #мвф #весь мир #фонд #аргентина #штурмовик #super etendard
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