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4:09   8 Июня 2018
Весь мир
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Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек

Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек

Агентство Reuters передает, что количество жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 109 человек. По состоянию на вечер 6 июня (среда) погибших было 99.

Сообщают, что 192 человека пропали без вести.

По данным агентства, местная прокуратура открыла расследование в связи с гибелью людей.

Потоки лавы и пепел покрыли близлежащие населенные пункты.

Накануне стало известно, что в качестве помощи Соединенные Штаты направили Гватемале денежные средства и летательный аппарат для перевозки пострадавших при извержении Фуэго. Деньги пойдут, в частности, на обеспечение людей продуктами питания и водой, улучшение санитарных условий, в которых находятся пострадавшие.

В прошлом месяце штат Гавайи объявили зоной бедствия из-за извержения Килауэа. Президент Америки Дональд Трамп распорядился предоставить ему федеральную помощь. Тысячи людей эвакуировали, зафиксировали множество разрушений.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #происшествия #общество #весь мир #извержение #вулкан #гватемала #лава #фуэго
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