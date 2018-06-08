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3:52   8 Июня 2018
Россия
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Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что специалисты финансового конгломерата создают образовательную платформу, позволяющую школьникам усваивать учебную программу более быстро, развивая их социальные и технологические навыки.

По его словам, это будет помогать как в дистанционном преподавании, так и в обучении в школах. Ученик сможет выбрать систему обучения, поставить личные цели и задания. Помимо этого, платформа даст возможность отслеживать уровень знаний. Такую информацию передает «Коммерсантъ».

Первую версию внедрят в начале следующего года, заявил Греф. Протестировав платформу, ее передадут в школы безвозмездно.

Накануне сообщили, что «Почта Банк» продемонстрировал работу биометрической идентификации граждан. Новая технология даст возможность открыть счет и пользоваться услугами банка в любой точке Земли. Уточнили, что вероятность ошибок или сбоев составляет десять в минус седьмой степени.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #банк #сбербанк #технологии #общество #образование #школа #ученики
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