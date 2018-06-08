Специалисты Сбербанка создают образовательную платформу для школ

Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что специалисты финансового конгломерата создают образовательную платформу, позволяющую школьникам усваивать учебную программу более быстро, развивая их социальные и технологические навыки.

По его словам, это будет помогать как в дистанционном преподавании, так и в обучении в школах. Ученик сможет выбрать систему обучения, поставить личные цели и задания. Помимо этого, платформа даст возможность отслеживать уровень знаний. Такую информацию передает «Коммерсантъ».

Первую версию внедрят в начале следующего года, заявил Греф. Протестировав платформу, ее передадут в школы безвозмездно.

Накануне сообщили, что «Почта Банк» продемонстрировал работу биометрической идентификации граждан. Новая технология даст возможность открыть счет и пользоваться услугами банка в любой точке Земли. Уточнили, что вероятность ошибок или сбоев составляет десять в минус седьмой степени.