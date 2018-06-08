Белый дом подтвердил готовность Австрии к проведению встречи Путина и Трампа

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил, что Австрия действительно выразила готовность провести встречу лидера РФ Владимира Путина и его коллеги из Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Он заявил, что оба лидера обсуждали ранее возможность организации встречи, но на сегодняшний день нет ничего конкретного, что можно объявить на этот счет. Такую информацию передает РИА «Новости».

О готовности австрийской стороны накануне было сказано в одной из публикаций The Wall Street Journal. Там отметили, что встреча может состояться летом в столице Австрии.

В СМИ также заявляли, что Белый дом активно ведет переговоры об этом возможном двустороннем саммите и в них поможет дипсотрудник Джон Хантсман, прибывший в Соединенные Штаты из Москвы.