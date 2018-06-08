Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»

Новую технологию протестировали в имитированном офисе «Почта Банк». Совместно с «Ростелекомом» и Центробанком РФ организовали демонстрацию на Международном финансовом конгрессе.

Происходило это следующим образом: девушка расположилась в кресле. Операционист включил веб-камеру и попросил ее назвать цифры, появившиеся перед ней на мониторе. Система запомнила изображение и голос. После этого создали учетную запись.

Новшество позволит открыть счет и пользоваться услугами банка, находясь в любой точке Земли.

По данным «Ростелекома», вероятность сбоев или ошибки в системе составляет десять в минус седьмой степени.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что РФ нужно работать над тем, чтобы встать во главе технологического прогресса в мире.

В начале этого года сообщали о механизме распознавания лиц от VisionLabs, позволяющем студентам, например, сдать экзамен или тест в режиме онлайн, что делает российское образование более удобным и доступным.