Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»

Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Белый дом подтвердил готовность Австрии к проведению встречи Путина и Трампа

Белый дом подтвердил готовность Австрии к проведению встречи Путина и Трампа

 Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции

Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»

Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Белый дом подтвердил готовность Австрии к проведению встречи Путина и Трампа

Белый дом подтвердил готовность Австрии к проведению встречи Путина и Трампа

 Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции

Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции
0:14   8 Июня 2018
Россия
38

Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»

Работу биометрической идентификации граждан продемонстрировал «Почта Банк»

Новую технологию протестировали в имитированном офисе «Почта Банк». Совместно с «Ростелекомом» и Центробанком РФ организовали демонстрацию на Международном финансовом конгрессе.

Происходило это следующим образом: девушка расположилась в кресле. Операционист включил веб-камеру и попросил ее назвать цифры, появившиеся перед ней на мониторе. Система запомнила изображение и голос. После этого создали учетную запись. 

Новшество позволит открыть счет и пользоваться услугами банка, находясь в любой точке Земли.

По данным «Ростелекома», вероятность сбоев или ошибки в системе составляет десять в минус седьмой степени.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что РФ нужно работать над тем, чтобы встать во главе технологического прогресса в мире.

В начале этого года сообщали о механизме распознавания лиц от VisionLabs, позволяющем студентам, например, сдать экзамен или тест в режиме онлайн, что делает российское образование более удобным и доступным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #безопасность #технологии #центробанк #общество #почта #ростелеком #visionlabs #почта банк #биометрическая идентификация граждан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
14:49   7 Июня 2018
142
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

13:45   7 Июня 2018
380
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

8:41   7 Июня 2018
1254
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

6:40   7 Июня 2018
2268
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин