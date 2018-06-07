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 Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции

Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции
23:42   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции

Трамп сообщил об «огромных пошлинах», взимаемых с США в Канаде и Франции

Американский лидер Дональд Трамп в аккаунте в социальной сети Twitter раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона и канадского премьера Джастина Трюдо за барьеры в торговой сфере, которые по его мнению они создают.

В публикации он также заявил, что они берут с Соединенных Штатов просто огромные пошлины. При этом американский президент напомнил, что торговый профицит Евросоюза с Америкой составляет 151 миллиард долларов в год, а Канада не пускает фермеров из США и других. Он отметил, что ждет встречи с ними 8 июня на саммите G7.

Накануне Трамп ввел повышенные пошлины на ввоз металлов из большинства государств. Под удар попали и страны Евросоюза, а также Канада и Мексика.

Ранее сообщили, что на грядущем саммите в союзе собираются обсудить вопросы по РФ, Северной Корее и Ирану, а также по американским пошлинам, которые по мнению большинства стран нарушают правила Всемирной торговой организации.

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Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #сша #франция #экономика #трамп #канада #саммит #весь мир #торговля #пошлины #трюдо #макрон
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