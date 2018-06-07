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23:23   7 Июня 2018
Общество
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МО: Разведку у российских границ на неделе вели 20 летательных аппаратов

МО: Разведку у российских границ на неделе вели 20 летательных аппаратов

В течение минувшей недели разведывательную деятельность вдоль границ Российской Федерации вели 20 иностранных летательных аппаратов.

Об этом в ночь на пятницу сообщает Министерство обороны России, через свой официальный печатный орган – издание «Красная звезда».

При этом Минобороны обнародовало инфографику, из которой следует, что для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков дежурные силы Противовоздушной обороны России совершили девять вылетов.

Ведомство подчеркивает, что ни одного случая нарушения воздушных границ РФ не было допущено.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #минобороны #разведка #общество #пво #перехват #сопровождение #воздушные границы #границы рф #летательные аппараты
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