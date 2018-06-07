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23:15   7 Июня 2018
Весь мир
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Шторм «Алетта» у берегов Мексики в Тихом океане усилился до урагана

Шторм «Алетта» у берегов Мексики в Тихом океане усилился до урагана

Сформировавшийся в среду в Тихом океане примерно в 600 километрах от берегов Мексики тропический шторм «Алетта» набрал силу и превратился в ураган.

Об этом в четверг сообщает расположенный во Флориде американский Национальный центр наблюдения за ураганами на своем сайте.

В частности, сообщается, что скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час. При этом «Алетта» со скоростью примерно 10 километров в час движется на северо-запад, удаляясь от Мексики. О какой-либо угрозе, связанной с ураганом, Центр к настоящему времени не сообщает

Напомним: с июня по 30 ноября в Тихом океане продолжается сезон ураганов. Согласно разработанной системе классификации, тропический шторм (атмосферное явление, скорость ветра в эпицентре которого превышает 63 километра в час) превращается в ураган, если скорость ветра в нем достигает 118 километров в час.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #мексика #весь мир #тихий океан #ураган #тропический шторм #алетта
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