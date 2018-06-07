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23:20   7 Июня 2018
Весь мир
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Австрия готова провести встречу Путина и Трампа — WSJ

Австрия готова провести встречу Путина и Трампа — WSJ

The Wall Street Journal сообщает, что Австрия готова провести у себя встречу лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

В публикации отметили, что мероприятие может состояться летом в федеральной австрийской столице.

О том, что встречу могут провести в «третьей стране»также сообщали, но без особых уточнений.

Ранее в этом издании уже заявляли, что Белый дом ведет обсуждение по организации двухстороннего саммита с РФ. Однако помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос по нему еще не прорабатывают. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о дефиците конкретики по встрече глав России и Америки.

Путин и Трамп встречались лично два раза, в 2017 году: в Гамбурге и в Дананге. Они также неоднократно обсуждали различные вопросы по телефону.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #политика #трамп #австрия #весь мир
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