The Wall Street Journal сообщает, что Австрия готова провести у себя встречу лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

В публикации отметили, что мероприятие может состояться летом в федеральной австрийской столице.

О том, что встречу могут провести в «третьей стране»также сообщали, но без особых уточнений.

Ранее в этом издании уже заявляли, что Белый дом ведет обсуждение по организации двухстороннего саммита с РФ. Однако помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос по нему еще не прорабатывают. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о дефиците конкретики по встрече глав России и Америки.

Путин и Трамп встречались лично два раза, в 2017 году: в Гамбурге и в Дананге. Они также неоднократно обсуждали различные вопросы по телефону.