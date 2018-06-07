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22:59   7 Июня 2018
Весь мир
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Турция планирует отправить астронавта в космос

Турция планирует отправить астронавта в космос

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах по развитию в стране космической отрасли вплоть до отправки в космос турецкого астронавта.

В частности, по словам Эрдогана, Турция запустила работы по космическим исследованиям, в первую очередь по запуску спутников. 

При этом президент на встречи с молодежными активистами в своей резиденции в Анкаре, обратился к присутствующим, заявив, что теперь, когда в стране начался период космических исследований, возможно наступит время, когда страна сможет отправить в космос своего первого астронавта.

Напомним: в декабре 2016 года первый разведывательный спутник Турции Göktürk-1 был успешно запущен с французского космодрома Куру в Гвиане. Разработан спутник был в Италии, но его сборка и тестирование провели турецкие специалисты. Изначально запустить турецкий спутник планировалось в 2013 году, но по разным причинам пуск несколько раз переносили.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #политика #космос #технологии #общество #весь мир #молодежь #космические исследования #турецкий астронавт
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