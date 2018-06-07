ЕС собирается обсудить вопросы по Ирану, РФ, КНДР и пошлинам на саммите G7

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск представят Евросоюз на саммите G7. В союзе надеются на обсуждение вопросов России, Северной Кореи и Ирана, а также хотят поднять тему повышенных американских пошлин.

Журналистам сообщили, что наиболее важными темами станут: денуклеаризация на Корейском полуострове, события в САР и ядерная сделка с Ираном.

Мероприятие пройдет 8-9 июня в городе Ла-Мальбе.

Накануне стало известно, что перед ним лидер Франции Эмманюэль Макрон встретится с премьером Соединенного Корлевства Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой итальянского правительства Джузеппе Конте. По его мнению, на саммите шесть государств смогут укрепить свое соглашение.