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22:53   7 Июня 2018
Весь мир
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ЕС собирается обсудить вопросы по Ирану, РФ, КНДР и пошлинам на саммите G7

ЕС собирается обсудить вопросы по Ирану, РФ, КНДР и пошлинам на саммите G7

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск представят Евросоюз на саммите G7. В союзе надеются на обсуждение вопросов России, Северной Кореи и Ирана, а также хотят поднять тему повышенных американских пошлин.

Журналистам сообщили, что наиболее важными темами станут: денуклеаризация на Корейском полуострове, события в САР и ядерная сделка с Ираном.

Мероприятие пройдет 8-9 июня в городе Ла-Мальбе.

Накануне стало известно, что перед ним лидер Франции Эмманюэль Макрон встретится с премьером Соединенного Корлевства Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой итальянского правительства Джузеппе Конте. По его мнению, на саммите шесть государств смогут укрепить свое соглашение. 

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Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #сша #франция #иран #кндр #политика #канада #саммит #весь мир #макрон #g7
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