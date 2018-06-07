Эрдоган: Режим ЧП в Турции может быть отменен после выборов 24 июня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим Чрезвычайного положения в стране, который был введен летом 2016 года и продлевался семь раз, возможно будет отменен после проведения президентских и парламентских выборов 24 июня.
Напомним: последний раз режим ЧП, введенный сроком на три месяца после неудачной попытки вооруженного госпереворота в Турции в июле 2016 года, был продлен 18 апреля текущего 2018 года.
Решение продлить режим ЧП было встречено критикой со стороны турецкой оппозиции, а также ряда европейских лидеров, которые выразили опасения, что такой режим может угрожать правам и свободам граждан страны.
«После выборов, возможно, пойдет речь о том, чтобы отменить режим ЧП», - заявил Эрдоган, в частности. Его слова приводит местный телеканал NTV.