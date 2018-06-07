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22:46   7 Июня 2018
Весь мир
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Эрдоган: Режим ЧП в Турции может быть отменен после выборов 24 июня

Эрдоган: Режим ЧП в Турции может быть отменен после выборов 24 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим Чрезвычайного положения в стране, который был введен летом 2016 года и продлевался семь раз, возможно будет отменен после проведения президентских и парламентских выборов 24 июня.

Напомним: последний раз режим ЧП, введенный сроком на три месяца после неудачной попытки вооруженного госпереворота в Турции в июле 2016 года, был продлен 18 апреля текущего 2018 года.

Решение продлить режим ЧП было встречено критикой со стороны турецкой оппозиции, а также ряда европейских лидеров, которые выразили опасения, что такой режим может угрожать правам и свободам граждан страны.

«После выборов, возможно, пойдет речь о том, чтобы отменить режим ЧП», - заявил Эрдоган, в частности. Его слова приводит местный телеканал NTV.

Эрдоган: Режим ЧП в Турции может быть отменен после выборов 24 июня

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Автор: Александр Люблинский
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