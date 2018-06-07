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22:33   7 Июня 2018
Весь мир
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Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай

Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует по окончании саммита США – КНДР в Сингапуре посетить Южную Корею, Китай и Японию.

В частности, как со ссылкой на сообщение Госдепа передает агентство «Ренхап», Помпео 13 июня собирается посетить Сеул и Японию чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками обеих стран альянс США с Республикой Кореей и Японией и дальнейшие совместные шаги относительной Северной Кореи.

После этого, 14 июня Помпео отправится в Пекин, где проведет встречи с китайскими чиновниками.

Напомним: ранее глава Госдепартамента США рассказал о планах Вашингтона ужесточить американские санкции против Северной Кореи в том случае, если переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня не увенчаются успехом.

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Автор: Александр Люблинский
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