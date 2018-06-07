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22:34   7 Июня 2018
Общество
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Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

Компания по предотвращению и расследованию преступлений в интернете Group-IB обнаружила мошенническую сеть, которая скрывалась под видом промо-порталов браузеров и госсервисов.

Схема такова, что посетителям якобы новых вариаций браузеров Google Chrome, Opera, Safariи т.д. обещали некоторую сумму денежных средств в честь того, что для первых десяти тысяч пользователей, обновивших браузер, будто бы выделили 1,5 миллиона долларов. Выполняете условия и получаете выигрыш. Одно из условий — взнос от 350 до 1,7 тысячи рублей. Не выигрывал никто. 

Почти также было с государственными сервисами. Посетитель должен был ответить на ряд вопросов после чего получить вознаграждение, но им мешал якобы неактивированный аккаунт. Активация и разблокировка стоила 170 рублей. 

Каждый мошеннический портал в месяц посещали от 4,5 до 35 тысяч человек среди которых были жители Украины, РФ, Белоруссии и Казахстана, говорится в сообщении компании.

Ранее словацкая компания ESET сообщила о новом мошенничестве при бронировании жилья. Речь шла о приложении Airbnb.

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Автор: Анастасия Аои
#мошенничество #интернет #общество #хакер #киберпреступления #разблокировка #group-ib #госсервис #активация
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