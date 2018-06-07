Выпускникам ряда российских школ предложат сдавать ЕГЭ по финскому языку

Участники 54-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обсудили в четверг идею обучать учеников школ, расположенных вблизи российско-финской границы, финскому языку со второго класса.

Об этом сообщает «Парламентская газета», отмечая, что данная инициатива появилась не на пустом месте: несмотря ни на что, российско-финские отношения крепнут, и люди, особенно в приграничных областях, ездят к соседям, общаются, налаживают связи и даже работают. В связи с этим депутаты решили, что не будет лишним ввести в школах второй иностранный язык, отметив, что данный шаг поспособствует также политическим и экономическим отношениям между нашими странами.

Школьники, выбравшие для изучения финский язык, смогут выбрать его для сдачи ЕГЭ, и, возможно, впоследствии поступить в финский ВУЗ.

Отмечается, что финская сторона поддержала идею. В частности, отмечается, положительное влияние данной программы на развитие российско-финского бизнеса, а также на туристический сектор. В финских школах в настоящее время обсуждается возможность внедрения аналогичной программы, то есть возможность выбрать в качестве второго иностранного языка русский.