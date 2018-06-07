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22:11   7 Июня 2018
Весь мир
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Помпео заявил, что слухи о разногласиях с помощником Трампа по нацбезопасности безосновательны

Помпео заявил, что слухи о разногласиях с помощником Трампа по нацбезопасности безосновательны

Американский государственный секретарь Майк Помпео 7 июня заявил, что распространенные СМИ слухи о его существенных разногласиях с помощником главы США по нацбезопасности Джоном Болтоном безосновательны.

Ранее СМИ сообщали, что Болтон выступает против саммита с Северной Кореей и является сторонником и наращивания давления на нее, а Помпео его взглядов не разделяет. 

Госсекретарь назвал статьи на тему серьезных разногласий хорошими вымышленными историями. Он уточнил, что их мнения с Болтоном могут не совпадать по самым разным вопросам и это нормально, при этом никакой существенной несогласованности не возникает.

Накануне Помпео также сообщил, что Америка ужесточит санкции против Северной Кореи, в случае если переговоры пойдут в неверном направлении. Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день во время переговоров представителей двух государств видно, что они настроены к  саммиту очень серьезно.

 

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #помощник #трамп #болтон #нацбезопасность #помпео
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