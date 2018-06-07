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21:58   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

По заявлению Всеукраинской аграрной рады (ВАР), затянувшаяся в ряде регионов страны засуха может лишить Украину половины урожая зерновых, особенно сильно ударив по ячменю и пшенице.

На официальном сайте ВАР в четверг было опубликовано сообщение, в котором говорится, что наибольшее количество жалоб на засуху поступило от аграриев Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Хмельницкой областей.

По словам директора частного сельхозпредприятия «Людмила» в Хмельницкой области Николая Гурского, в его регионе с конца зимы прошел всего один дождь – три недели назад. Если ситуация не исправиться, его аграрное хозяйство, по подсчетам Гурского, потеряет 30 процентов будущего урожая пшеницы и около 20% сои.

Напомним: ранее Мустафа Джамилев – лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» похвастался, что Украина, перекрыв Северо-Крымский канал «устроила Крыму засуху».

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #происшествия #чп #общество #засуха #пшеница #урожай зерновых #вар #всеукраинская аграрная рада
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