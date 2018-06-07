Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» пристыкуется к МКС 8 июня

Представители подмосковного Центра управления полетами сообщили, что 8 июня «Союз МС-09» с участниками новой длительной экспедиции МКС-56/57 (187 суток) пристыкуется к Международной космической станции.

Астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст, а также российский космонавт Сергей Прокопьев находятся на борту корабля. Во время экспедиции они поработают с грузовыми кораблями «Прогресс МС» и Dragon, выполнят различные эксперименты и исследования, а также многое другое.

В последний летний месяц этого года выполнят выход в открытый космос: Прокопьев и другой российский космонавт Олег Артемьев установят на внешней поверхности станции ИКАРУС, одной из функций которого является исследование окружающей среды на Земле.

Ранее космонавт РФ Антон Шкаплеров передал руководство астронавту Эндрю Фойстелу, вручив символический ключ от Международной космической станции. Он вместе с японским астронавтом Норишиге Канаи и американским астронавтом Скоттом Тинглом были участниками экспедиции МКС-54/55. Они уже вернулись на Землю.