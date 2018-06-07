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Ближнее зарубежье
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Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня вопрос о запрете трансляции украинскими телеканалами матчей Чемпионата мира по футболу-2018, который стартует в России 1 июня.

«Попытка партии войны использовать и футбол в нагнетании военной истерии провалилась в Раде», - подчеркнул депутат.

Парламентарий от БПП Ольга Червякова, также рассказала о последней перед началом ЧМ-2018 сессии украинского парламента, написав на своей странице в социальной сети Facebook, что постановление на запрет трансляций из России отправилось в помойку.

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Напомним: накануне идея запретить СМИ на Украине транслировать матчи стартующего в России Чемпионата мира по футболу была выдвинута накануне 6 июня и поддержана комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова. При этом комитет рекомендовал украинскому парламенту принять постановление.  

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Автор: Александр Люблинский
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