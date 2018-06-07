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21:25   7 Июня 2018
Россия
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ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности

ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности

Отдел информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны сообщил, что пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении.

По легенде учений, диверсанты применили химфугасы с отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Колонна ПГРК уже успешно прошла условно зараженную местность. 

Тщательнейшим образом отработают отражение нападений диверсионно-разведывательных групп, в том числе и в ночное время суток, а также уделят внимание спецобработке личного состава, техники, дегазации оружия и обмундирования военных.

Ранее «Ярс» и «Тополь» совместно отработали несение боевого дежурства в Сибири. Занятия были круглосуточные.

 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #минобороны #военные #тополь #ярс #ракетный комплекс #пгрк #боевое дежурство #зараженная местность #рхб
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