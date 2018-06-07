КПРФ выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Коммунистическая партия Российской Федерации путем тайного голосования выбрала кандидата на пост мэра Москвы.

Об этом в четверг вечером сообщил секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов, его слова приводит РИА Новости. В частности, сообщается, что кандидатом в столичные градоначальники от КПРФ стал бывший депутат Государственной Думы Владимир Кумин.

По словам Обухова, помимо Кумина, партия рассматривала в качестве кандидатов в меры Москвы Валерия Рашкина – еще одного депутата ГД, а также Елену Шувалову и Николая Зубрилина – депутатов Московской городской думы.

Напомним: выборы московского мэра назначены на 9 сентября текущего 2018 года.