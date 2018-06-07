Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности

ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

 Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай

Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности

ПГРК «Ярс» отработают боевое дежурство на условно зараженной местности
Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

Украина из-за засухи может потерять до половины урожая зерновых

 Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018

Депутат «Оппозиционного блока»: Рада не смогла запретить транслировать матчи ЧМ-2018
Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

Group-IB сообщила о мошеннической сети, маскирующейся под промо-сайты браузеров и госсервисы

 Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай

Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай
21:04   7 Июня 2018
Россия
38

КПРФ выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

КПРФ выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Коммунистическая партия Российской Федерации путем тайного голосования выбрала кандидата на пост мэра Москвы.

Об этом в четверг вечером сообщил секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов, его слова приводит РИА Новости. В частности, сообщается, что кандидатом в столичные градоначальники от КПРФ стал бывший депутат Государственной Думы Владимир Кумин.

По словам Обухова, помимо Кумина, партия рассматривала в качестве кандидатов в меры Москвы Валерия Рашкина – еще одного депутата ГД, а также Елену Шувалову и Николая Зубрилина – депутатов Московской городской думы.

Напомним: выборы московского мэра назначены на 9 сентября текущего 2018 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #кпрф #политика #общество #весь мир #выборы мэра москвы #мэрские выборы #кандидат от кпрф #владимир кумин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
14:49   7 Июня 2018
139
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

13:45   7 Июня 2018
376
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

8:41   7 Июня 2018
1240
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

6:40   7 Июня 2018
2249
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин