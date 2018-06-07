Премьер Монголии предложил наладить поток поставок мяса в РФ

Монгольский премьер Ухнаагийн Хурэлсух на переговорах с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, которые состоялись 7 июня, предложил организовать массовые поставки мяса и мясопродуктов в РФ.

Он заявил, что страна заинтересована в расширении ассортимента выпускаемой продукции для вывоза в Россию и увеличении объема поставок монгольского мяса.

Агентство МОНЦАМЭ сообщило, что премьер предложил РФ проект по созданию совместного мясоперерабатывающего предприятия, которое бы отвечало всем необходимым требованиям российской стороны.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов и представители монгольского ведомства по финансам обсудили предоставление Монголии межгосударственного кредита на ряд проектов, направленных на развитие инфраструктуры.