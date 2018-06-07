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20:51   7 Июня 2018
Россия
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Мужчину в Москве госпитализировали после падения на рельсы в метро

Мужчину в Москве госпитализировали после падения на рельсы в метро

Молодой мужчина получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, упав на рельсы на станции «Рязанский проспект» Московского Метрополитена.

Об этом в четверг вечером, со ссылкой на собственный источник в московском метро, сообщает РИА Новости, отмечая, что 28-летнего пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг 7 июня около 21.00. Молодой москвич по неясной пока причине упал на рельсы перед прибывающим поездом. Машинист электропоезда отреагировал на произошедшее и применил экстренное торможение, однако, двигавшийся по инерции состав все же накрыл молодого человека.

Мужчину в Москве госпитализировали после падения на рельсы в метро

На место происшествия по вызову прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала у пострадавшие множественные переломы по всему телу, а также черепно-мозговую травму.

Также сообщается, что к настоящему моменту движение на данному участке метрополитена восстановлено, поезда следуют в штатном режиме.

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Автор: Александр Люблинский
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