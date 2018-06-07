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 Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай

Помпео после саммита США – КНДР намерен посетить Южную Корею и Китай
20:46   7 Июня 2018
Весь мир
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США ужесточат санкции против КНДР, если переговоры пойдут в неверном направлении

США ужесточат санкции против КНДР, если переговоры пойдут в неверном направлении

Американский государственный секретарь Майк Помпео 7 июня заявил, что США ужесточат санкции против Северной Кореи, если переговоры пойдут в неверном направлении. 

При этом он в очередной раз подчеркнул, что санкции не снимут пока северокорейская сторона не пойдет по пути абсолютной и бесповоротной денуклеаризации.

На данный момент во время переговоров представителей двух государств видно, что стороны очень серьезно готовятся к саммиту, добавил Помпео. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп, исходя из этого, заявил, что не уверен в продолжении политики «максимального давления» на Северную Корею после саммита.

Накануне Помпео заявил, что Америка вместе со странами-союзниками противостоит тирании, как это делали в годы Второй мировой войны.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #санкции #кндр #политика #трамп #саммит #госсекретарь #весь мир #помпео
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