США ужесточат санкции против КНДР, если переговоры пойдут в неверном направлении

Американский государственный секретарь Майк Помпео 7 июня заявил, что США ужесточат санкции против Северной Кореи, если переговоры пойдут в неверном направлении.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что санкции не снимут пока северокорейская сторона не пойдет по пути абсолютной и бесповоротной денуклеаризации.

На данный момент во время переговоров представителей двух государств видно, что стороны очень серьезно готовятся к саммиту, добавил Помпео. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп, исходя из этого, заявил, что не уверен в продолжении политики «максимального давления» на Северную Корею после саммита.

Накануне Помпео заявил, что Америка вместе со странами-союзниками противостоит тирании, как это делали в годы Второй мировой войны.