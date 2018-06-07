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20:38   7 Июня 2018
Весь мир
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Мексика обратилась в ВТО для решения торгового спора с США

Мексика обратилась в ВТО для решения торгового спора с США

Власти Мексики запросили во Всемирной торговой организации (ВТО) консультаций с Соединенными Штатами Америки в связи со вводом Вашингтоном пошлин на импорт металлов.

Об этом в четверг заявила пресс-служба ВТО, отметив, что своим запросом Мексика официально инициировала торговый спор с США.

«Мексика запросила консультации в ВТО с США касательно их пошлин на определённую импортируемую продукцию из стали и алюминия», - говорится в сообщении.

Напомним: ввозные пошлины США на металлы из европейских стран, Канады и Мексики вступили в силу с 1 июня текущего года. Пошлины составят 25% на сталь и 10% на алюминий. Ранее в четверг канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что намерены защищать в условиях данного торгового спора с США свое металлургическое производство и своих рабочих.

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Автор: Александр Люблинский
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