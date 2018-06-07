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20:20   7 Июня 2018
Политика
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Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что новое правительство страны готово обсуждать все темы, в том числе и статус Крыма.

Об этом итальянский премьер заявил в четверг, его слова приводит агентство ТАСС.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли готово новое правительство Италии готово признать статус полуострова Крым, который с весны 2014 года вошел в состав Российской Федерации, Маттео Сальвини заявил:

«Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все».

Напомним: ранее сообщалось, что в Италии после продолжительного политического кризиса было наконец сформировано новое коалиционное правительство.

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Автор: Александр Люблинский
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