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20:22   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Главы МЧС РФ и Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МЧС РФ и Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Пресс-служба МЧС Армении сообщила, что глава ведомства Грачья Ростомян и глава МЧС РФ Евгений Зиничев 7 июня в Ногинске обсудили актуальные вопросы сотрудничества при предотвращении чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий.

Они рассмотрели возможности обмена оперативной информацией и технологиями в области защиты населения, а также профессиональной переподготовки спасателей.

Напомним, что почти два года назад открылся армяно-российский центр гуманитарного реагирования. Он поддерживает поисково-спасательные операции, тушит пожары, устраняет последствия землетрясений и других стихийных бедствий, повышает квалификацию персонала национальных чрезвычайных служб, доставляет гумпомощь. 

Накануне дипломатический представитель России вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну. Тот отметил, что армяно-российские союзнические отношения складывались в течение долгой общей истории и он готов поддерживать инициативы, которые направлены на их улучшение.

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Автор: Анастасия Аои
#мчс #россия #безопасность #армения #сотрудничество #саркисян #верительные грамоты
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