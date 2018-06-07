Главы МЧС РФ и Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Пресс-служба МЧС Армении сообщила, что глава ведомства Грачья Ростомян и глава МЧС РФ Евгений Зиничев 7 июня в Ногинске обсудили актуальные вопросы сотрудничества при предотвращении чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий.

Они рассмотрели возможности обмена оперативной информацией и технологиями в области защиты населения, а также профессиональной переподготовки спасателей.

Напомним, что почти два года назад открылся армяно-российский центр гуманитарного реагирования. Он поддерживает поисково-спасательные операции, тушит пожары, устраняет последствия землетрясений и других стихийных бедствий, повышает квалификацию персонала национальных чрезвычайных служб, доставляет гумпомощь.

Накануне дипломатический представитель России вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну. Тот отметил, что армяно-российские союзнические отношения складывались в течение долгой общей истории и он готов поддерживать инициативы, которые направлены на их улучшение.