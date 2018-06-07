Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил, что Международное агентство по атомной энергии может возобновить проверки в КНДР лишь после достижения политико-дипломатического решения проблемы.

Он отметил, что Россия приветствует готовность агентства возобновить проверки в Северной Корее в соответствии с Уставом МАГАТЭ. Однако при этом российская сторона призывает его сохранять возможность контактов с Пхеньяном для урегулирования актуальных вопросов в этой сфере.

В мае в СМИ заявили, что заместитель гендиректора МАГАТЭ, глава инспекторов Теро Варьйоранта покидает должность. Отставку связывают с выходом Соединенных Штатов из иранской сделки. Проверкой ее выполнения занимается агентство.