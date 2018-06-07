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23:00   7 Июня 2018
Весь мир
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МАГАТЭ может возобновить проверки в КНДР после политического решения проблемы — МИД РФ

МАГАТЭ может возобновить проверки в КНДР после политического решения проблемы — МИД РФ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ заявил, что Международное агентство по атомной энергии может возобновить проверки в КНДР лишь после достижения политико-дипломатического решения проблемы.

Он отметил, что Россия приветствует готовность агентства возобновить проверки в Северной Корее в соответствии с Уставом МАГАТЭ. Однако при этом российская сторона призывает его сохранять возможность контактов с Пхеньяном для урегулирования актуальных вопросов в этой сфере.

В мае в СМИ заявили, что заместитель гендиректора МАГАТЭ, глава инспекторов Теро Варьйоранта покидает должность. Отставку связывают с выходом Соединенных Штатов из иранской сделки. Проверкой ее выполнения занимается агентство. 

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Автор: Анастасия Аои
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