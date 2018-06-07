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 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
23:05   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что после саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре продолжит политику «максимального давления» на КНДР.

Об этом Трамп заявил в четверг 7 июня, выступая на совместной с японским премьером Синдзо Абэ пресс-конференции в ходе его визита в Вашингтон.

При этом американский президент отметил, что, если по окончании предстоящего в Сингапуре 12 июня саммита США-КНДР американская политика максимального давления на Северную Корею продолжится, это будет говорить о том, что переговоры прошли не очень удачно.

Напомним: ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал предстоящую встречу президента США Дональда трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре «исторической» и выразил надежду на успешность переговоров.

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Автор: Александр Люблинский
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