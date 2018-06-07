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22:40   7 Июня 2018
Весь мир
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Синдзо Абэ назвал предстоящий саммит США-КНДР «историческим»

Синдзо Абэ назвал предстоящий саммит США-КНДР «историческим»

Японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил надежду на успех предстоящего 12 июня в Сингапуре саммита США-КНДР, который он назвал «историческим».

Об этом Абэ заявил в четверг в Белом доме на совместной с американским президентом Дональдом Трампом пресс-конференции.

«Я глубоко уважаю исключительное лидерство президента Трампа — он принял данное решение, которого не смогли добиться прежние президенты», - добавил также премьер-министр Японии.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп выступая на пресс-конференции с Абэ, выразил уверенность у спешности переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и также отметил, что существующей сейчас проблемой с КНДР должны были заниматься его предшественники на посту главы Белого дома.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня текущего года на острове Сантоса в Сингапуре.

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Автор: Александр Люблинский
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