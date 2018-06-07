Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил, что доля затрат авиационных компаний из России на авиакеросин снизилась с 27 до 20 процентов.

По его словам, самыми большими являются расходы на аренду и лизинг летательных аппаратов. Они составляют 27 процентов. Отмечается, что доля возросла с 15 процентов в 2014 году.

Голомолзин объяснил снижение доли затрат на авиакеросин. Все заключается в том, что раньше нефтеперерабатывающие организации поставляли топливо авиационным компаниям с помощью посредников. После рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в 2010–2015 годах некоторые из них прекратили свою деятельность, а позже стоимость снизилась до 30 процентов.

Накануне стало известно, что российским авиационным компаниям разрешили вносить дебоширов в некий черный список. Как известно, ранее перевозчики могли вносить в них хулиганов только по решению суда.