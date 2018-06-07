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22:27   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп назвал «очень теплым» послание Ким Чен Ына

Трамп назвал «очень теплым» послание Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал получение им письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом Трамп заявил в четверг в Белом доме на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции. В частности, он назвал письмо Ким Чен Ына, в котором тот выразил готовность провести с ним встречу на высшем уровне, «очень теплым».

«Это было очень хорошее, тёплое письмо. Я очень ценю это», - подчеркнул американский президент.

Напомним: двусторонний саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня. Он пройдет в Сингапуре на острове Сентоса. Ранее сообщалось, что президент США не исключил, что в ходе встречи с Ким Чен Ыном может быть заключен договор американо-северокорейский мирный договор.

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Автор: Александр Люблинский
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