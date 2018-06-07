Трамп назвал «очень теплым» послание Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп прокомментировал получение им письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом Трамп заявил в четверг в Белом доме на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции. В частности, он назвал письмо Ким Чен Ына, в котором тот выразил готовность провести с ним встречу на высшем уровне, «очень теплым».

«Это было очень хорошее, тёплое письмо. Я очень ценю это», - подчеркнул американский президент.

Напомним: двусторонний саммит лидеров США и КНДР запланирован на 12 июня. Он пройдет в Сингапуре на острове Сентоса. Ранее сообщалось, что президент США не исключил, что в ходе встречи с Ким Чен Ыном может быть заключен договор американо-северокорейский мирный договор.