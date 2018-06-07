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22:20   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп сообщил, что работает над новым торговым соглашением с Японией

Трамп сообщил, что работает над новым торговым соглашением с Японией

Американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи с японским премьером Синдзо Абэ сообщил, что ведет работу над новым соглашением в торговой сфере с Японией. Помимо этого, он призвал инвесторов оттуда проявлять больше активности во вкладах в Америку.

Он заявил, что стороны стараются улучшить торговые отношения. В этом случае, как и раньше, Трамп подчеркнул, что они должны быть честные и взаимовыгодные. 

Трамп также призвал компании из Японии открывать заводы в Соединенных Штатах, потому что «никогда не было лучшего времени» для этого.

В свою очередь, говоря об Иране, он отметил, что тот будет вынужден поменять политику из-за американских санкций, которые «в крайней степени действенные». Напомним, что о выходе американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе глава Соединенных Штатов объявил 8 мая. 

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #япония #трамп #весь мир #инвестиции #синдзо абэ
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