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 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
22:13   7 Июня 2018
Весь мир
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Трамп допустил возможность подписания договора о мире между США и КНДР

Трамп допустил возможность подписания договора о мире между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует не одной встречи на высшем уровне между американским руководство и северокорейским властями.

При этом Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ в белом доме, заявил, что не исключает подписания мирного договора между Соединенными Штатами и Северной Кореей, отметив, что это может быть только началом.

Комментируя предстоящий двусторонний саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который пройдет 12 июня в Сингапуре. Трамп заявил:

«Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи. Это займет больше времени».

При этом он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент ситуация формировалась на протяжении долгих десятилетий, и ею должны были заниматься его предшественники на посту президента США.

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Автор: Александр Люблинский
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