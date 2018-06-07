Трамп допустил возможность подписания договора о мире между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что денуклеаризация Корейского полуострова потребует не одной встречи на высшем уровне между американским руководство и северокорейским властями.

При этом Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ в белом доме, заявил, что не исключает подписания мирного договора между Соединенными Штатами и Северной Кореей, отметив, что это может быть только началом.

Комментируя предстоящий двусторонний саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который пройдет 12 июня в Сингапуре. Трамп заявил:

«Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи. Это займет больше времени».

При этом он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент ситуация формировалась на протяжении долгих десятилетий, и ею должны были заниматься его предшественники на посту президента США.