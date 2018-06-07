Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%
Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

 Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока
Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%
Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

 Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока
Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
21:59   7 Июня 2018
Весь мир
59

Иран будет вынужден поменять политику из-за санкций — Трамп

Иран будет вынужден поменять политику из-за санкций — Трамп

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Белом доме.

По словам президента, США вводит «в крайней степени действенные санкции». Трамп выразил твердую уверенность, что в Тегеране «понимают это очень хорошо».

«Я думаю, Иран уже не та страна. Я не думаю, что они рассматривают средиземноморский регион в той же степени, как еще два месяца назад. В этом большая разница», — сказал американский лидер.

О выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Трамп объявил 8 мая. Тогда же он предупредил об усилении санкций против Ирана. Россия, Иран и ряд других государств осудили односторонний разрыв ядерной сделки Вашингтоном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #санкции #иран #политика #трамп #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
134
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
374
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1217
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2183
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин