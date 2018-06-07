Иран будет вынужден поменять политику из-за санкций — Трамп

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время выступления на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Белом доме.

По словам президента, США вводит «в крайней степени действенные санкции». Трамп выразил твердую уверенность, что в Тегеране «понимают это очень хорошо».

«Я думаю, Иран уже не та страна. Я не думаю, что они рассматривают средиземноморский регион в той же степени, как еще два месяца назад. В этом большая разница», — сказал американский лидер.

О выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Трамп объявил 8 мая. Тогда же он предупредил об усилении санкций против Ирана. Россия, Иран и ряд других государств осудили односторонний разрыв ядерной сделки Вашингтоном.