СМИ: В Москве после сообщений о бомбе эвакуировали Генпрокуратуру и здания судов

Здания Следственного Комитета России, Генеральной прокуратуры, Верховного и Высшего арбитражного судов были эвакуированы после того, как поступили сообщения об угрозе взрыва.

Об этом в четверг со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Как сообщил источник, проверка проводится сразу по ряду адресов: в здании Верховного суда на Поварской улице, 15, в здании Генеральной прокуратуры на улице Большая Дмитровка, 15, в Высшем арбитражном суде на Малом Харитоньевском переулке, 12, в связи с анонимными сообщениями о заложенных там взрывных устройствах. Также анонимные об угрозе взрыва сообщалось в трех зданиях Следственного комитета – в Техническом переулке,2, на Первой Фрунзенской улице,3а, и на улице Строителей,2.

Источник подчеркнул, что проверки по всем адресам проводятся в спокойной обстановке. К месту проведения проверки направлены, медики, полиция и пожрано-спасательные бригады.