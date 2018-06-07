Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко. При этом он не назвал детали, пообещав, что обнародует их, когда обвинение будет подготовлено юридически.

Ранее Луценко заявил, что благодаря инсценировке убийства журналиста правоохранительные органы получили список из 47 человек, которые, по его словам, могли стать следующими жертвами.

Об убийстве Бабченко в Киеве сообщили 29 мая. Уже день спустя глава СБУ заявил, что журналист жив, а убийство было инсценировано. Инсценировка якобы проводилась с целью предотвратить готовящееся на него покушение.

В среду глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве задержан организатор преступления против российского журналиста — директор украинско-немецкого совместного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа.