Макрон проведет встречу с Мэй, Меркель и Конте перед саммитом G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон 8 июня встретится с британским премьером Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой итальянского правительства Джузеппе Конте перед саммитом G7.

На встрече также будут председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск, передает AFP.

По словам Макрона, решения Соединенных Штатов по ядерному соглашению с Ираном, по повышенным пошлинам на металлы помогут «закалить европейские государства». Он считает, что грядущий саммит укрепит соглашение между шестью странами.

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек 7 июня заявил, что предложение российской стороне вернуться в формат G8 послужило бы сигналом к разрядке в отношениях с РФ. Он уверен, что разногласия, касающиеся Крыма, не должны мешать возвращению России в состав так называемой Большой восьмерки.

Накануне стало известно, что глава Международного Валютного Фонда Кристин Лагард встретится с главами G7.