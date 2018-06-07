Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%
Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

 Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока
Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%

Затраты на топливо у авиакомпаний из РФ сократились до 20%
Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

Генпрокуратура Украины готовит новое обвинение по делу Бабченко

 Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока

Союзный Совмин обсудит вопрос поставок белорусского молока
Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

Новое правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

 Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита

Трамп допустил ослабление давления на КНДР после саммита
22:02   7 Июня 2018
Весь мир
46

Макрон проведет встречу с Мэй, Меркель и Конте перед саммитом G7

Макрон проведет встречу с Мэй, Меркель и Конте перед саммитом G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон 8 июня встретится с британским премьером Терезой Мэй, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой итальянского правительства Джузеппе Конте перед саммитом G7.

На встрече также будут председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск, передает AFP.

По словам Макрона, решения Соединенных Штатов по ядерному соглашению с Ираном, по повышенным пошлинам на металлы помогут «закалить европейские государства». Он считает, что грядущий саммит укрепит соглашение между шестью странами. 

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек 7 июня заявил, что предложение российской стороне вернуться в формат G8 послужило бы сигналом к разрядке в отношениях с РФ. Он уверен, что разногласия, касающиеся Крыма, не должны мешать возвращению России в состав так называемой Большой восьмерки.

Накануне стало известно, что глава Международного Валютного Фонда Кристин Лагард встретится с главами G7. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #франция #меркель #италия #германия #политика #мэй #весь мир #макрон #g8 #конте #g7 #большая семерка #платцек
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
134
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
374
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1217
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
2183
Самое читаемое
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

 «Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

«Прямая линия» добавила штрихов портретам губернаторов

 Прямая линия: Путин и цены на бензин

Прямая линия: Путин и цены на бензин