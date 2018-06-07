Соединенные Штаты направили Гватемале помощь после извержения вулкана

Финансовые средства и транспортный самолет для перевозки пострадавших при извержении вулкана Фуэго направили Соединенные Штаты Америки Гватемале в качестве помощи.

Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, отметив, что чрезвычайная помощь была направлена Вашингтоном Гватемале по просьбе правительства этой страны. Финансовые средства направлены в Гватемалу для обеспечения пострадавших продовольствием и водой, а также для улучшения санитарных условий, в которых находятся жители пострадавших от извержения населенных пунктов.

Также Сандерс отметила, что в Гватемалу направлен транспортный самолет, который переправит людей, которые во время извержения вулкана получили ожоги, в штат Флорида для лечения.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты продолжат координировать ситуацию с гватемальскими властями, и в случае необходимости, окажут пострадавшей стране дополнительную помощь.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что число жертв извержения вулкана Фуэго в минувшее воскресенье возросло до 99 человек, всего же стихийное бедствие так или иначе затронуло более 1,7 миллиона жителей Гватемалы.