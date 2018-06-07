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21:37   7 Июня 2018
Россия
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Госкорпорация «Ростех» объединит концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации

Госкорпорация «Ростех» объединит концерн «Автоматика» и Национальный центр информатизации

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о передаче концерну «Автоматика» 100 процентов акций Национального центра информатизации для увеличения доли на рынке гражданской продукции.

Активы объединят в рамках стратегии развития РЭК. В составе «Автоматики» центр станет выполнять роль так называемого гражданского крыла концерна.

Директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко напомнил, что вот уже почти два года назад центр перешел в прямое управление корпорации. Он подчеркнул, что с этого момента устойчиво растет выручка компании. 

Госкорпорация попытается нарастить долю гражданской продукции в среднем до 50 процентов, а что касается области электроники и IT — до 60 процентов к 2025 году. 

Несколько дней назад индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов высказался по поводу войн. Он уверен, что новые если и будут, то станут локальными с применением инновационных технологий (звуковое и лазерное вооружение, оружие на базе СВЧ и тд.).

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Автор: Анастасия Аои
#россия #экономика #it #ростех #концерн #автоматика #электроника #госкорпорация #национальный центр информатизации #бровко #абрамов
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